Kerem Bürsin 'Salaksınız' deyip saydırınca 'Haddini bil' tepkileri yağmaya başladı
Kerem Bürsin'e tepki yağıyor. Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Hande Erçel ile beraber canlı yayında 'Salaksınız' diyerek hakaret etmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Hande Erçel ile beraber sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın açan Kerem Bürsin, takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya başladı. Dizi üzerine yorumlar, soru- cevap derken Bürsin, bir anda canlı yayında ipleri eline aldı.
Canlı yayın ortamını geren Kerem Bürsin, "mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi de çıkarıyorsunuz. Affedersiniz ama siz salaksınız. Ailelerinizi insanları bir düşünün" dedi.
Kerem Bürsin'in sözlerini duyunca şoke olan Hande Erçel'in şaşkınlığı ise suratına yansıdı.
İşte Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in canlı yayın anları (Tıkla-izle)
"Haddinibilkerembürsin" etiketiyle Twitter'da gündem olan oyuncuya binlerce tepki yağıyor.