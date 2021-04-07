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Kerem Bürsin 'Salaksınız' deyip saydırınca 'Haddini bil' tepkileri yağmaya başladı

Kerem Bürsin 'Salaksınız' deyip saydırınca 'Haddini bil' tepkileri yağmaya başladı

Kerem Bürsin'e tepki yağıyor. Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Hande Erçel ile beraber canlı yayında 'Salaksınız' diyerek hakaret etmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Kerem Bürsin 'Salaksınız' deyip saydırınca 'Haddini bil' tepkileri yağmaya başladı

Hande Erçel ile beraber sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın açan Kerem Bürsin, takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya başladı. Dizi üzerine yorumlar, soru- cevap derken Bürsin, bir anda canlı yayında ipleri eline aldı. 

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Kerem Bürsin 'Salaksınız' deyip saydırınca 'Haddini bil' tepkileri yağmaya başladı

Canlı yayın ortamını geren Kerem Bürsin, "mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi de çıkarıyorsunuz. Affedersiniz ama siz salaksınız. Ailelerinizi insanları bir düşünün" dedi. 

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Kerem Bürsin 'Salaksınız' deyip saydırınca 'Haddini bil' tepkileri yağmaya başladı

Kerem Bürsin'in sözlerini duyunca şoke olan Hande Erçel'in şaşkınlığı ise suratına yansıdı.

İşte Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in canlı yayın anları (Tıkla-izle)

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Kerem Bürsin 'Salaksınız' deyip saydırınca 'Haddini bil' tepkileri yağmaya başladı

"Haddinibilkerembürsin" etiketiyle Twitter'da gündem olan oyuncuya binlerce tepki yağıyor. 

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