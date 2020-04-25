Kerem Bürsin Demet Özdemir aşkı bomba etkisi yarattı hayranları şoke oldu

Serenay Sarıkaya ile ayrılığının ardından adı kimseyle anılmayan Kerem Bürsin, aşk orucunu bozdu. Sarıkaya'nın hayatını Cem Yılmaz'la idame ettirmesinin ardından Bürsin de artık yolunu çizdi. Hem de Demet Özdemir'le yeni bir aşka açtığı konuşuluyor.