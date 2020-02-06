Kerem Bursin +18'lik diziye girdi yaptığı hareket olay oldu
Blue TV'de yayınlanan ve 15 dakikalık bölülerde olay olan Aynen Aynen dizisinde flaş bir değişiklik yaşandı. Kadın-erkek arasındaki ilişkiyi anlatan ve yekişkinlere hitap eden diziye Kerem Bursin geldi olanlar oldu.
Blu TV'nin son bombası Aynen Aynen dizisi oldu. Dijital platformda büyük ses getiren ve her bölümü ile sosyal medyaya konu olan diziye yakışıklı oyuncu Kerem Bursin geldi. 3. sezondan itibaren Nil karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya'nın yeni partneri Kerem Bursin olacak.
Kadın-erkek ilişkilerinin komik bir dille anlatıldığı küfür, argo ve cinselliğin sık sık işlendiği dizinin ilk 2 sezonunda başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu vardı. Seferin Kızı çekimlerinden dolayı Aynen Aynen'e zaman ayıramayan oyuncunun yerine Kerem Bursin geldi.
Daha önce de Nilperi Şahinkaya ile kamera karşısına geçen Kerem Bursin'in Aynen Aynen kadrosuna girmesi dizinin takipçileri tarafından da onaylandı.
Dijital platformun en çok izlenen dizilerinden biri olan Aynen Aynen'in yeni sezon fragmanları yayınlandı. Kerem Bursin'in olduğu sahneler ile sosyal medyanın konusu oldu.