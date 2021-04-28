Kerem Alışık Murat Ünalmış kavgası! Bir Zamanlar Çukurova setinde olay çıktı
ATV Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi. Sette hakaretler havada uçuştu, çekimler iptal edildi.
ATV kanalında üç sezondur yayın hayatına devam eden Bir Zamanlar Çukurova setinde son zamanlarda gerginlik hakim... Son iki haftadır sette soğuk rüzgarlar esiyor. Dizinin Feleke'si Kerem Alışık ile başrol Murat Ünalmış tartıştı.
Bir Zamanlar Çukurova setinde olaylar git gide büyüyünce dizinin yapımcısı Timur Savcı, çekimlerin yapıldığı Adana'ya gitti. Ortamı sakinleştirmek için elinden geleni yapan Savcı'nın çabalarına rağmen sette dün yine gerginlik yaşandı.
Yönetmen Murat Saraçoğlu'nun olduğu bir çekim sırasında Kerem Alışık sahneyi değiştirmeye çalıştı. Bunun üzerine Murat Ünalmış senaryonun manipüle edildiğini belirterek duruma itiraz etti.
Alışık, Ünalmış'a hakaret edince ortam aniden gerildi. Yönetmen Saraçoğlu seti paydos etti. Bu sırada tartışma yönetmen tarafından da kayda alındı ve görüntüler yapım şirketine iletildi.