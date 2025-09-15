BIST 10.465
Kerem Aktürkoğlu'nun "çocukluk hayalimdi" açıklaması sonrası Barış Alper kendini tutamadı

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması ile ilk kez sar-lacivertli formayı giyen Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda yaptığı açıklamalarda “Çocukluk aşkım Fenerbahçe formasıyla ilk maçıma çıktım” ifadelerini kullandı. Aktürkoğlu'nun açıklamalarından sonra eski takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz, milli oyuncunun sosyal medya hesabını takipten çıktı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk derbisinde sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken, Benfica'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu da sarı-lacivertli forma ile ilk kez sahaya adım attı. 

Galatasaray ile 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Aktürkoğlu'nun maç sonunda yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Milli futbolcu, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti.

"Maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Çünkü; çocukluk aşkım, Fenerbahçe formasını giymeyi hep hayal etmiştim. Bugün, nasip oldu. Önemli olan galibiyet almaktı. Güzel bir başlangıç oldu." ifadelerini kullanırken, sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran cümlelere bir tepki de Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'dan geldi. 

AÇIKLAMALARIN ARDINDAN TAKİPTEN ÇIKTI 

Galatasaray'da oynadıkları dönemde iki yakın arkadaş oldukları bilinen Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bıraktı. 

