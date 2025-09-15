Kerem Aktürkoğlu'nun "çocukluk hayalimdi" açıklaması sonrası Barış Alper kendini tutamadı

"Maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Çünkü; çocukluk aşkım, Fenerbahçe formasını giymeyi hep hayal etmiştim. Bugün, nasip oldu. Önemli olan galibiyet almaktı. Güzel bir başlangıç oldu." ifadelerini kullanırken, sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran cümlelere bir tepki de Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'dan geldi.