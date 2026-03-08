BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
HABER /  GÜNCEL

Kerem Aktürkoğlu’ndan Gazze’ye yardım

Kerem Aktürkoğlu’ndan Gazze’ye yardım

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Ramazan ayında Gazze’de yaşayan ihtiyaç sahipleri için yardım organizasyonu düzenledi. Gazze’de kurulan iftar sofralarıyla çok sayıda aileye yemek ikram edilirken, temel gıda ürünlerinden oluşan yardım paketleri de dağıtıldı.

Abone ol

Fenerbahçe'nin Milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Ramazan ayında Gazze’de yaşayan ihtiyaç sahipleri için önemli bir çalışmaya imza attı. Gaza Strip’te düzenlenen organizasyon kapsamında çok sayıda aile için iftar sofraları kuruldu ve temel gıda ürünlerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldı. 

GAZZELİLERİN GIDA İHTİYAÇLARINA DESTEK OLDULAR

Milli futbolcunun öncülüğünde gerçekleştirilen yardım faaliyetinde, bölgede zor şartlar altında yaşamını sürdüren ailelerin Ramazan ayında temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendi. Hazırlanan iftar kolileri Gazze’nin farklı noktalarında belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 

KEREM AKTÜRKOĞLU TAKDİR TOPLADI

Organizasyonu destekleyen yardım kuruluşları, Ramazan boyunca Gazze’de iftar çadırlarının kurulmaya devam edeceğini açıkladı. Aktürkoğlu’nun bu girişimi sosyal medyada da büyük takdir toplarken, birçok kişi dayanışma çağrısına destek verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe 3 puanı 90+5'te kaptı
Fenerbahçe 3 puanı 90+5'te kaptı
İran'da büyük tehlike! Radyasyon tesisine saldırı...
İran'da büyük tehlike! Radyasyon tesisine saldırı...
Trump konuştu, Savunma Bakanı Hegseth panikledi
Trump konuştu, Savunma Bakanı Hegseth panikledi
İsrail'den ülkeden ayrılmak isteyenlere şok! Bilet fiyatları...
İsrail'den ülkeden ayrılmak isteyenlere şok! Bilet fiyatları...
Savaş piyasaları sarstı! Türkiye yatırımcıların radarında
Savaş piyasaları sarstı! Türkiye yatırımcıların radarında
Bitcoin kritik seviyeyi kaybetti! Düşüş trendi sürecek mi?
Bitcoin kritik seviyeyi kaybetti! Düşüş trendi sürecek mi?
BAE’den 'İran'daki su arıtma tesisleri vuruldu' iddiasına yalanlama
BAE’den 'İran'daki su arıtma tesisleri vuruldu' iddiasına yalanlama
İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun karargahını vurdu
İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun karargahını vurdu
Süper Lig’de alt sıralarda puanlar paylaşıldı
Süper Lig’de alt sıralarda puanlar paylaşıldı
Yalova'da SGK avukatını öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Yalova'da SGK avukatını öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Hız ihlallerinde yeni dönem başladı: Kilometre başına ceza yağacak
Hız ihlallerinde yeni dönem başladı: Kilometre başına ceza yağacak
İsviçre: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları uluslararası hukuku ihlal etti
İsviçre: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları uluslararası hukuku ihlal etti