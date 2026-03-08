Kerem Aktürkoğlu’ndan Gazze’ye yardım

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Ramazan ayında Gazze’de yaşayan ihtiyaç sahipleri için yardım organizasyonu düzenledi. Gazze’de kurulan iftar sofralarıyla çok sayıda aileye yemek ikram edilirken, temel gıda ürünlerinden oluşan yardım paketleri de dağıtıldı.

Fenerbahçe'nin Milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Ramazan ayında Gazze’de yaşayan ihtiyaç sahipleri için önemli bir çalışmaya imza attı. Gaza Strip’te düzenlenen organizasyon kapsamında çok sayıda aile için iftar sofraları kuruldu ve temel gıda ürünlerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldı.

GAZZELİLERİN GIDA İHTİYAÇLARINA DESTEK OLDULAR

Milli futbolcunun öncülüğünde gerçekleştirilen yardım faaliyetinde, bölgede zor şartlar altında yaşamını sürdüren ailelerin Ramazan ayında temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendi. Hazırlanan iftar kolileri Gazze’nin farklı noktalarında belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TAKDİR TOPLADI

Organizasyonu destekleyen yardım kuruluşları, Ramazan boyunca Gazze’de iftar çadırlarının kurulmaya devam edeceğini açıkladı. Aktürkoğlu’nun bu girişimi sosyal medyada da büyük takdir toplarken, birçok kişi dayanışma çağrısına destek verdi.