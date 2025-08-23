BIST 11.372
Kerem Aktürkoğlu transferinde büyük kriz

|
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi için 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı belirtiliyordu. Transferin gerçekleşmesi için rövanş maçının bitmesi beklenirken son dakika bir pürüz çıktığı öne sürüldü.

Kerem Aktürkoğlu transferinde büyük kriz - Resim: 1

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi yılan hikayesine döndü. Benfica ile anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertlilerin son talebinin reddedildiği aktarıldı.

Kerem Aktürkoğlu transferinde büyük kriz - Resim: 2

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, 2.5 milyon eurosu bonuslar olmak üzere 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica ile anlaştı.

Kerem Aktürkoğlu transferinde büyük kriz - Resim: 3

Ancak Fenerbahçe'nin ödemeyi taksitle yapmak istemesi sonrası görüşmelerde yine kriz çıktığı belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu transferinde büyük kriz - Resim: 4

Benfica'nın en fazla 2 taksiti kabul edeceği ve daha fazlasına onay vermeyeceği aktarıldı.

