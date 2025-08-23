Kerem Aktürkoğlu transferinde büyük kriz
|
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi için 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı belirtiliyordu. Transferin gerçekleşmesi için rövanş maçının bitmesi beklenirken son dakika bir pürüz çıktığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi yılan hikayesine döndü. Benfica ile anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertlilerin son talebinin reddedildiği aktarıldı.
16
Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, 2.5 milyon eurosu bonuslar olmak üzere 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica ile anlaştı.
26
Ancak Fenerbahçe'nin ödemeyi taksitle yapmak istemesi sonrası görüşmelerde yine kriz çıktığı belirtildi.
36
Benfica'nın en fazla 2 taksiti kabul edeceği ve daha fazlasına onay vermeyeceği aktarıldı.
46