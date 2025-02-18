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Kerem Aktürkoğlu suskunluğunu bozdu!

Kerem Aktürkoğlu suskunluğunu bozdu!

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, 16 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya karşı oynanan rövanş maçında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Kerem, turnuvadaki 4. golüne ulaştı.

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Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, 16 maçın ardından fileleri havalandırdı.

Kerem, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın Monaco'ya karşı oynadığı kritik rövanş maçında sahneye çıktı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golünü kaydeden Kerem, takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun golü:

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