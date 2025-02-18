Kerem Aktürkoğlu suskunluğunu bozdu!

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, 16 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya karşı oynanan rövanş maçında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Kerem, turnuvadaki 4. golüne ulaştı.Abone ol
Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, 16 maçın ardından fileleri havalandırdı.
Kerem, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın Monaco'ya karşı oynadığı kritik rövanş maçında sahneye çıktı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golünü kaydeden Kerem, takımını 1-0 öne geçirdi.
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun golü:
#UCL | Kerem Aktürkoğlu, suskunluğunu Şampiyonlar Ligi sahnesinde bozuyor! Pavlidis çevirdi Kerem bitirdi!⚽️ pic.twitter.com/mvOMvHyUnX— TRT Spor (@trtspor) February 18, 2025