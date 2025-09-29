Kerem Aktürkoğlu için çok konuşulacak iddia! TFF kolaylık göstermiş, maaş detayı bomba
Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun sarı lacivertli kulüpten 1907 TL maaş aldığı ortaya çıktı. Milli futbolcu, Safi holding ile imzaladığı imaj hakkı sözleşmesiyle yıllık vergiler dahil 7 milyon euro kazanıyor.Şirket, dört yıllık süre boyunca Kerem Aktürkoğlu’na toplamda 28 milyon euro ödeme yapacak.
Fenerbahçe, sezon başında büyük uğraş verdiği Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmış ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Transferdeki maliyeti de Sai Holding'in sahibi eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'nin karşılayacağı ifade edilmişti.
Daha önce Galatasaray forması da giyen Kerem Aktürkoğlu için İbrahim Seten'den flaş bir iddia geldi. Seten'in aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu arasında ticari bir bağ bulunmuyor.
TFF KOLAYLIK GÖSTERMİŞ
Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderdiği resmi sözleşmenin asgari ücret üzerinden yapıldığı ifade edildi. Bazı eski Fenerbahçeli yöneticiler ise milli futbolcunun Fenerbahçe'den 1907 TL aldığı belirtildi.
TOPLAM 28 MİLYON EURO ÖDENECEK
Safi Holding’in milli futbolcu ile yaptığı imaj hakkı anlaşmasının yıllık bedeli, vergiler dahil 7 milyon euro olarak belirlendi. Bu doğrultuda şirket, dört yıllık süre boyunca Kerem Aktürkoğlu’na toplamda 28 milyon euro ödeme yapacak.