Kerem Aktürkoğlu için çok konuşulacak iddia! TFF kolaylık göstermiş, maaş detayı bomba

TOPLAM 28 MİLYON EURO ÖDENECEK

Safi Holding’in milli futbolcu ile yaptığı imaj hakkı anlaşmasının yıllık bedeli, vergiler dahil 7 milyon euro olarak belirlendi. Bu doğrultuda şirket, dört yıllık süre boyunca Kerem Aktürkoğlu’na toplamda 28 milyon euro ödeme yapacak.