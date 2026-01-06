Kerç Boğazı'nda Türk gemisi karaya oturdu

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein ile bağlantılı 2 milyondan fazla belgenin incelemede olduğunu bildirdi

'Onu teslim ettiğine kesinlikle eminim' Maduro'ya en yakını ihanet mi etti?

Fenerbahçe Guendouzi ile el sıkıştı! Her şey gece netleşti: Transfer her an açıklanabilir