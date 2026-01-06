BIST 11.746
Kerç Boğazı'nda Türk gemisi karaya oturdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kerç Boğazı'nın güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli "HAPPY ARAS" gemisindeki mürettebatın emniyetle gemiden ayrıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu,

Genel Müdürlüğün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Karaya oturan gemideki mürettebatın iyi olduğu vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli 'HAPPY ARAS' gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir."

