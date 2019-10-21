Kepenk indirmek üzere! Şeyma Subaşı son çare olarak yeni bir işe kalkıştı
Aylık kirası 60 bin TL olan cafesinin zor günler geçirdiği iddia edilen Şeyma Subaşı, kendisine bir YouTube kanalı açmaya karar verdi.
Acun Ilıcalı ile boşanmadan önce kafesini açan ve bir yıllık kirasını medya patronuna ödettiği konuşulan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün kafesinin birinci yılını kutlamıştı. Böylelikle aylık kira ödemesinin, Şeyma'ya kaldığı söylenmişti.
Kafenin aylık gelirinin düşük olduğu iddia edilirken aylık 60 bin TL'lik kira bedeli olduğu söylentisi de magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma'nın kirayı kendisinin vereceği ya da kafesini kapatacağı söylenmişti.
YouTube kanalı açtı: Aylık 125 bin TL nafaka alan Subaşı, bu olanları da göz önünde bulundurmuş olacak ki kendisine yeni bir meslek bulma yoluna gitti ve kendisine YouTube kanalı açtı.
İlk videosu iyi izlendi: YouTube kanalını açan Şeyma Subaşı, ilk videosunda sahibi olduğu Healtyish Cafe’nin 1. yıl partisini paylaştı. Subaşı'nın videosu 2 günde 150 bin kişinin üzerinde seyredildi.