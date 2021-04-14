Kentte alarm! Eskişehir’de vakalar bir haftada 2 katına çıktı 24 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, 3-9 Nisan haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. Eskişehir, 100 bin kişide 358,90’dan 1 haftada 524,85’e yükselerek ‘çok yüksek riskli’ iller arasında yer aldı. Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte günlük pozitif vaka sayısı, 4 Nisan’da 550 iken, 12 Nisan’da 850’nin üzerine çıktı. Vaka artışı, hastanelerdeki yoğunluğu da artırdı. PCR testi pozitif olmasına rağmen semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı ise 3 binden 6 bin 536’ya çıktı.