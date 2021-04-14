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Kentte alarm! Eskişehir’de vakalar bir haftada 2 katına çıktı 24 kişi öldü

Kentte alarm! Eskişehir’de vakalar bir haftada 2 katına çıktı 24 kişi öldü

Risk haritasında, 100 bin nüfusta 524,85 oranına yükselen Eskişehir’de, son 1 haftada toplam vaka sayısı, 3 bin seviyesinden 6 bine çıkarak ikiye katlandı. Kentte günlük vaka sayısı, 850’nin üzerine çıkarken, son bir haftada 24 kişi hayatını kaybetti.

Kentte alarm! Eskişehir’de vakalar bir haftada 2 katına çıktı 24 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, 3-9 Nisan haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. Eskişehir, 100 bin kişide 358,90’dan 1 haftada 524,85’e yükselerek ‘çok yüksek riskli’ iller arasında yer aldı. Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte günlük pozitif vaka sayısı, 4 Nisan’da 550 iken, 12 Nisan’da 850’nin üzerine çıktı. Vaka artışı, hastanelerdeki yoğunluğu da artırdı. PCR testi pozitif olmasına rağmen semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı ise 3 binden 6 bin 536’ya çıktı. 

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Kentte alarm! Eskişehir’de vakalar bir haftada 2 katına çıktı 24 kişi öldü

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Şehir Hastanesi’nde 21 kişi entübe, 89 kişi yoğun bakımda olmak üzere toplam 527 hasta, Covid-19 servislerinde tedavi görüyor.

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Kentte alarm! Eskişehir’de vakalar bir haftada 2 katına çıktı 24 kişi öldü

Koronavirüsün ortaya çıktığı geçen yılın Mart ayından bu yana Eskişehir’de, 539 bin 409 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 72 bin 546 kişinin sonucu pozitif çıktı, 64 bin 661 kişi ise koronavirüsü atlatarak iyileşti. Koronavirüs nedeniyle 24’ü son 1 haftada 822 kişi, hayatını kaybetti.

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Kentte alarm! Eskişehir’de vakalar bir haftada 2 katına çıktı 24 kişi öldü

Büyükerşen sosyal medyadan uyardı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de kentteki vaka artışlarının ardından sosyal medyadan uyarılarda bulundu. Son 2 ayda vaka sayılarının 20 kat arttığına dikkat çeken Büyükerşen, “2 aya yakın bir sürede şehrimizde vaka sayıları 20 kat arttı. Yeni alınan tedbirlere hep birlikte uyarak salgını kontrol altına alabiliriz. 

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