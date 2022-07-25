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Kene ısırınca ne yapılmalı? Yaz aylarının kabusu KKKA geri döndü

Kene ısırınca ne yapılmalı? Yaz aylarının kabusu KKKA geri döndü

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan keneler birçok kişiye tedirgin ediyor. Peki kene ısırmasında ne gibi şeyler yapılmalı, nasıl müdahale edilmeli?

Kene ısırınca ne yapılmalı? Yaz aylarının kabusu KKKA geri döndü

Yaz aylarında özellikle yeşillik alan alanlarda ortaya çıkan kene, Tokat'ta bir kişinin hayatını kaybetmesi sonrası vatandaşlarda paniğe sebep oldu (haber için tıklayın). Yaşanan bu olay sonrası kene ısırığına nasıl müdahale edileceği araştırılmaya başlandı. 

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Kene ısırınca ne yapılmalı? Yaz aylarının kabusu KKKA geri döndü

Peki kırım kongo kanamalı ateşi nedir ve kene ısırdığında ne yapılır? İşte ölümle sonuçlanacak kene ısırığı sonrası yapılması gerekenler.

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Kene ısırınca ne yapılmalı? Yaz aylarının kabusu KKKA geri döndü

Kene nedir?

Keneler örümceğimsiler sınıfının akarlar alt sınıfında bulunan ve sayısı beş bini aşkın türden meydana gelirler. Akar ve kene terimi genellikle birbiri yerine kullanılsa da esasen sıcakkanlı hayvanlarda asalak olarak yaşayan türlere kene, bitkilerle beslenen türlere de akar adı verilmektedir. Açık havada, ağaçlarda, çalılarda, çimlerde, ya da yaprak yığınlarında bulunurlar.

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Kene ısırınca ne yapılmalı? Yaz aylarının kabusu KKKA geri döndü

Keneler, ilkbahar ve yaz aylarında daha yaygındırlar. En çok Nisan ayından Eylül ayına kadarki dönemde görülürler.

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