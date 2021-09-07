Kendisine 'Reytingsiz' diyen Seren Serengil'e Seda Sayan'dan 'Cengiz İmren'li cevap

Seren Serengil, Star TV'de ekranlara gelen Seda Sayan'ın sunduğu ve format değiştirdiği ilk gün olan 6 Eylül Pazartesi ezeli düşmanlığını her fırsatta dile getirdiği Gülben Ergen'i ağırlayınca sosyal medyadan 'iki reytingsiz' diye paylaşım yaparak gündeme bomba gibi düşmüştü. Seda Sayan ise bu 'reytingsiz' çıkışının intikamını bugünkü yayında ald abahın Sultanı' programında Seren serengil'in dün ezeli düşmanı Gülben Ergen'i, bugün ise eski eşi Cengiz İmren'in konuk etti. İmren ve Serengil bir dönem evli kalmış ve sonrasında olaylı şekilde boşanmıştı.