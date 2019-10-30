Kendisine metres atayan Tayland Kralı Maha zina nedeniyle çalışanlarını işten çıkardı

Rütbesini söktü: Kral Vajiralongkorn, eşi Sineenat Wongvajirapakdi'nin rütbesini de unvanını da elinden almıştı. Kraliyetten yapılan açıklamada, Sineenat Wongvajirapakdi'nin "hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" belirtilmişti.