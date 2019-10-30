Kendisine metres atayan Tayland Kralı Maha zina nedeniyle çalışanlarını işten çıkardı

Kraliçe olmak isteyen resmi metresinin ünvanlarını söken Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 4 saray çalışanını zina gerekçesiyle kovdu.

21 Ekim'de eşi Sineenat Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını elinden alan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, görevi kötüye kullanmak ve zina yapmakla suçladığı 4 saray çalışanının işine son verdi.

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Yatak odalarının denetiminden sorumlu: Yerel basında yer alan haberlere göre, resmi "Royal Gazette"de yayımlanan bildiride, saraydaki yatak odalarının denetiminden sorumlu yarbay rütbeli 2 kişinin zina yaptığı ve görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı belirtildi.

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Yakışıksız davranış: Bildiride, 2 askeri görevlinin de "kraliyet muhafızlığı bilincini taşımadığı", "rütbe ve makamlarına yakışıksız" davranışlar sergiledikleri gerekçesiyle görevlerine son verildiği ifade edildi.

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Rütbesini söktü: Kral Vajiralongkorn, eşi Sineenat Wongvajirapakdi'nin rütbesini de unvanını da elinden almıştı. Kraliyetten yapılan açıklamada, Sineenat Wongvajirapakdi'nin "hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" belirtilmişti.

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