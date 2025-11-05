Kendisi de hastalanmıştı! Yakın dostları için üzgün olan Zerrin Özer'den dua açıklaması

FATİH ÜREK VE MUAZZEZ ABACI'NIN ZORLU SAĞLIK MÜCADELESİ

Son haftalarda magazin gündemini meşgul eden en üzücü haberlerden biri, sevilen şarkıcı Fatih Ürek'in evinde geçirdiği kalp kriziydi. 15 Ekim 2025'te İstanbul’da yaşadığı akut kalp krizi sonucu acil müdahaleyle hayata döndürülen Ürek, iki yıl önce kalbine takılan stentlerden birindeki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Hastane kaynakları, 59 yaşındaki sanatçının tedavisinin kritik seyrettiğini ve hala uyutulduğunu belirtirken, menajeri Mert Siliv dua çağrısı yaparak, "Fatih Bey stabil ama dualarınızı esirgemeyin" demişti. Ailesi ise sosyal medyada yayılan ölüm iddialarını yalanlayarak, "Yaşıyor, Allah'a teslim" açıklamasını yapmıştı. Ürek'in 19 gündür süren yaşam savaşı, sevenlerini umutla bekletiyor.