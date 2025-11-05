Kendisi de hastalanmıştı! Yakın dostları için üzgün olan Zerrin Özer'den dua açıklaması
Türk müziğinin efsane seslerinden Zerrin Özer, yakın dostları Fatih Ürek ve Muazzez Abacı'nın kalp krizi haberleriyle sarsıldı. Yeni şarkı lansmanında duygulanan usta sanatçı "Günlerdir dua ediyorum" dedi.
Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Zerrin Özer, uzun bir aradan sonra sahnelere dönerek hayranlarını sevindirdi. Ancak dün akşamki lansman etkinliğinde, gazetecilerin mikrofonlarını uzatmasıyla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
2023'te geçirdiği omurilik ameliyatının ardından gözlerden uzak bir hayat süren Özer, kendi sağlığını "Şükürler olsun, iyi diyelim ki iyi olsun" diye özetlerken, asıl yüreğini döktüğü konu sanatçı dostlarının zorlu sağlık mücadeleleriydi.
FATİH ÜREK VE MUAZZEZ ABACI'NIN ZORLU SAĞLIK MÜCADELESİ
Son haftalarda magazin gündemini meşgul eden en üzücü haberlerden biri, sevilen şarkıcı Fatih Ürek'in evinde geçirdiği kalp kriziydi. 15 Ekim 2025'te İstanbul’da yaşadığı akut kalp krizi sonucu acil müdahaleyle hayata döndürülen Ürek, iki yıl önce kalbine takılan stentlerden birindeki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Hastane kaynakları, 59 yaşındaki sanatçının tedavisinin kritik seyrettiğini ve hala uyutulduğunu belirtirken, menajeri Mert Siliv dua çağrısı yaparak, "Fatih Bey stabil ama dualarınızı esirgemeyin" demişti. Ailesi ise sosyal medyada yayılan ölüm iddialarını yalanlayarak, "Yaşıyor, Allah'a teslim" açıklamasını yapmıştı. Ürek'in 19 gündür süren yaşam savaşı, sevenlerini umutla bekletiyor.
Öte yandan, Türk Sanat Müziği'nin duayen ismi Muazzez Abacı da hayranlarını endişelendirdi. 77 yaşındaki usta sanatçı, yaklaşık dört yıldır kızı Saba Abacı ile ABD'de yaşarken, 31 Ekim'de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Yapılan anjiyo sonrası stent takılan Abacı'nın tedavisi normal odada devam ederken, durumunun kötüleşmesiyle 4 Kasım'da yoğun bakıma alındığı duyuruldu.