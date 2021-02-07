Kendisi açıkladı! Fatih Ürek çocuk herkesi şaşkına çevirdi Hakan Bilgin'e konuştu
Hakan Bilgin’in sunduğu Mekanın Sahibine Geldik Youtube kanalının bu haftaki konuğu, şarkıcı Fatih Ürek oldu. 54 yaşındaki Ürek ilginç açıklamalarıyla olay oldu.
54 yaşındaki sanatçı Fatih Ürek "Bu zamana kadar çok para kazandım. 'Parayı ne yaptın?' derseniz; 'Aldı, gittiler' derim. En yakınlarım yaptı bunu bana. Benim en yakınımdı bu kişiler, şu anın parasıyla 20 milyonum gitti. Haftanın her günü çalışıyordum. Alan kişi de hayrını görmedi. Keşke biraz görseydi" sözleriyle geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu.
Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, Hakan Bilgin'in YouTube kanalında yayınladığı 'Mekanın Sahibine Geldik' programına konuk oldu.
Neşeli anların yaşandığı programda Fatih Ürek yaptığı yeni itirafıyla ortalığı salladı.
Çok disiplinli bir insan olduğunu söyleyen Ürek, köpeğinin bile durup dururken havlayamayacağını söyledi.