Kendini SAT komandosu olarak tanıttı! Milyon dolarlık vurgun yaptı

İstanbul’da iddiaya göre, kendisini Albay olarak tanıtan Atilla Çağlıyan, İstihbaratta çalıştığını ve SAT Komandosu olduğunu, devlet görevlendirmesiyle gizli ve özel görevlere gittiğini söyleyerek iş adamı Yalçın K.’yı dolandırdı.

Abone ol

Dolandırıcılığın boyutunun 2017’den bu yana 10 milyon doları aştığını belirten Avukat Sibel Kılıç, “Atilla Çağlıyan yönetiminde suç örgütü faaliyeti çerçevesinde müvekkilimin neredeyse tüm malvarlıkları ve birikimi ele geçirilmiştir. Şüpheliye ve ona yardım eden her bir sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.



İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık vakası yaşandı. İddiaya göre Atilla Çağlıyan isimli şahıs, önce kendisini Albay olarak tanıtıp, istihbaratta çalıştığını ve SAT Komandosu olduğunu söyledi. Sonrasında ise iş adamı Yalçın K.’ya, oğlu Yavuz K.’nın İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir gece kulübünde bazı kişilerle tartıştığını, bu kişilerin çok tehlikeli kişiler olduklarını, Yavuz'un hayatının tehlikede olduğunu, öldüreceklerini ama kendisinin olaya el attığını, adamlarla görüşüp onları iknâ ettiğini fakat bu kişilere 500 bin dolar ödenmesi gerektiğini ama 350 bin dolara ikna ettiğini ifade etti. Oğlunun hayatının sözde tehdit altında olduğunu öğrenen Yalçın K., korku ve panikle dairesini satıp, üzerine nakdi birikimini ekleyerek 350 bin doları Atilla Çağlıyan’a verdi. Şüpheli Atilla, Yalçın K.’ya, bu olaydan kimseye bahsetmemesini ve paranın tamamını bu kişilere götürüp vereceğini söyledi.

Önce güven kazandı sonra dolandırdı

Atilla Çağlıyan’ın yaptıkları bu olayla sınırlı kalmadı. İddiaya göre suç örgütünün lideri konumunda bulunan Atilla Çağlıyan, Yalçın K.’ya kurduğu baskıyla ve diğer şüpheli şahıslar oğlu Doğukan Çağlıyan, Gökhan Bugatır, Bilal Üsküplüoğlu, Şenol Güneş ve Avukat İbrahim Altun ile birlikte iş adamı Yalçın K.’nın, İstanbul Avcılar’daki taşınmazlarını, Bahçeşehir’deki villa tipi evini, arabasını ve Tekirdağ Marmara Ereğlisi’ndeki arsalarını hep bir borç para ve faiz teminatı adı altında ele geçirdi ve ele geçirilmesini sağladı.

”Dolandırıcılığın boyutu 10 milyon doların üzerinde”

Mağdur iş adamı Yalçın K.’nın Avukatı Sibel Kılıç, dolandırıcılığın boyutunun 2017’den bu yana 10 milyon doları aştığını ifade ederek, “Tüm bu olaylar tarafıma intikal ettiğinde, günlerce dosyalar, banka kayıtları, tapular araştırılıp, yıllara yayılan bu dolandırıcılık, gasp, tehdit suçlarına konu olaylar silsilesi açığa çıktı. Şüpheli Atilla Çağlıyan, hileli davranışlarla önce müvekkil ve ailesinin güvenini kazanmış sonra da diğer şüphelilerle birlikte sistematik bir eylem bütünlüğü içinde müvekkilin malvarlıklarına, neredeyse tüm birikimlerini ele geçirmiş, müvekkilin zararına kendi menfaatlerine yarar sağlamışlardır. Korku ve desiselerle, aldatmacalarla, tehditle müvekkilin malvarlığının elinden alınarak, şüphelilerce menfaat elde edilmesi ile nitelikli dolandırıcılık suçu dahil bir çok suç tipinin maddi ve manevi unsurları oluşmuştur. Atilla Çağlıyan, yönetiminde ve onunla birlikte sistematik olarak olaylar zincirine dahil olan borç para verdiği ve faiz talep ettiği söylenen, müvekkili aldatarak ve ailesine yönelecek bir zarar korkusuyla senetler imzalatan, gayrimenkullerine el koyan sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum” diye konuştu.