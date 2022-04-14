Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı, oruçta su içme yasağını kaldırdı! Zorlanan oruç tutmasın!

Kendisini "Mesih" ilan eden Refah Partisi eski milletvekili Hasan Mezarcı, sağlık açısından zorunluluk olduğu gerekçesiyle "su içmenin orucu bozacağına dair dini ahkâmı iptal ettiğini" söyledi. Eski müftü olan Hasan Mezarcı, Refah Partisi milletvekili iken 28 Şubat sürecine giden yolda Atatürk'e ağır hakaretler ettiği için partisinden ihraç edildi. Cezaevine atılan Mezarcı, Cezaevinden 'Mesih' olarak çıktı. Hasan Mezarcı kimdir? Hasan Mezarcı nereli ve nerede yaşıyor?.. Eşi ve çocukları kimdir?..