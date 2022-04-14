Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı, oruçta su içme yasağını kaldırdı! Zorlanan oruç tutmasın!
ESKİ Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı kendini 'Mesih' ilan etti. Düzce'de bir köyde kendine dergah kuran Mezarcı, zaman zaman dinin emirlerini kendi kendine iptal edip sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Mezarcı şimdi de orucu bozan şeyler arasından su içmeyi çıkardı...
Kendisini "Mesih" ilan eden Refah Partisi eski milletvekili Hasan Mezarcı, sağlık açısından zorunluluk olduğu gerekçesiyle "su içmenin orucu bozacağına dair dini ahkâmı iptal ettiğini" söyledi. Eski müftü olan Hasan Mezarcı, Refah Partisi milletvekili iken 28 Şubat sürecine giden yolda Atatürk'e ağır hakaretler ettiği için partisinden ihraç edildi. Cezaevine atılan Mezarcı, Cezaevinden 'Mesih' olarak çıktı. Hasan Mezarcı kimdir? Hasan Mezarcı nereli ve nerede yaşıyor?.. Eşi ve çocukları kimdir?..
Twitter'dan paylaşım yapan Hasan Mezarcı, "İyi geceler çocuklar. Su içmenin sağlık açısından zorunluluk olduğunu, uzun süre susuz kalmanın zararlarını biliyorsunuz. Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkâmı iptal ettim. Oruç tutanlar, su içersek orucumuz bozulur diye endişe etmesin; suyunu içsin, orucuna devam etsin" yazdı.
Hasan Mezarcı ayrıca, "Dinde, îmanda, ibâdette zorlama yoktur, gönüllülük esastır. Oruç tutmakta zorlananlar tutmayabilir veya oruç gün ve saatlerini kendilerine göre ayarlayabilirler. Su içmek sağlık açısından zorunluluk olduğu için orucu bozmaz. Âile, mahalle, toplum, devlet baskısıyla, ibadet olmaz" ifadesini kullandı.
Hasan Mezarcı kimdir, Hasan Mezarcı nereli, eşi ve çocukları
Bir dönemin radikal İslamcı olan ve Refah Partisi İstanbul eski Milletvekili Hasan Mezarcı, "irticai" faaliyetleri nedeniyle hapise girmiş, hapisten çıkınca da "Mesih" olduğunu ilan etmişti. Aynı zamanda eski müftü de olan Hasan Mezarcı, şimdilerde memleketi Düzce'deki evinde geçen yıl evlendiği eşiyle yaşıyor.