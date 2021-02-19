'Kendimden beklentim minimumda' Masumlar Apartmanı Ezgi Mola böyle paylaştı
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola makyajsız ve filtresiz fotoğrafını paylaştı. Doğal hali de çok beğenildi.
TRT 1 ekranlarında Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserden uyarlama Masumlar Apartmanı sezonun en çok sevilen işlerinin biri haline geldi. Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Ezgi Mola gibi isimler bu diziyle ön plana çıktı.
Dizideki oyunculuklar izleyenleri mest etti. Hele ki Safiye ve Gülben karakterlerini canlandıran Ezgi Mola ile Merve Dizdar her hafta sosyal medyaya da oyunculuklarıyla damga vuruyor. Masumlar Apartmanı'nın yayımlandığı Salı akşamları Twitter'da en çok konuşulanlardan oluyorlar.
Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı'nın yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Dizinin hayranları sosyal medyada da peşinde. Mola, ne paylaşsa hemen haberdarlar... Durum böyle olunca Mola'nın makyajsız halini paylaşması da hızla sosyal medyada yayıldı.
Mola, Instagram hesabından yaptığı filtresiz paylaşımla doğal güzelliğini gözler önüne serdi.