'Kendimden beklentim minimumda' Masumlar Apartmanı Ezgi Mola böyle paylaştı

Dizideki oyunculuklar izleyenleri mest etti. Hele ki Safiye ve Gülben karakterlerini canlandıran Ezgi Mola ile Merve Dizdar her hafta sosyal medyaya da oyunculuklarıyla damga vuruyor. Masumlar Apartmanı'nın yayımlandığı Salı akşamları Twitter'da en çok konuşulanlardan oluyorlar.