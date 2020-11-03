Kendiliğinden yetişen 'gilaburu' şifa deposu! Yozgat'ta karanlık odada bekletiyorlar

Yozgat’ın Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçelerinde su kenarlarında kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesinin hasadı başladı. Olgunlaşan gilaburu meyvelerini toplayan vatandaşlar, salamura olarak saklayıp kışın meyve suyu olarak tüketiyor.