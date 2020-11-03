Kendiliğinden yetişen 'gilaburu' şifa deposu! Yozgat'ta karanlık odada bekletiyorlar
YOZGAT'ta doğada kendiliğinden yetişen 'gilaburu' rağbet görüyor. Sulak alanlarda görülen bu meyvenin; şeker, tansiyona iyi geldiği böbrek taşlarını düşürdüğüne inanılıyor.
Yozgat’ın Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçelerinde su kenarlarında kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesinin hasadı başladı. Olgunlaşan gilaburu meyvelerini toplayan vatandaşlar, salamura olarak saklayıp kışın meyve suyu olarak tüketiyor.
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Böbreğe birebir: İç Anadolu Bölgesinde halk arasında böbrek hastalıklarının tedavisinde ve böbrek taşının düşürülmesinde yaygın olarak kullanılan gilaburu meyvesi, yöre halkının da geçim kaynağı haline geldi.
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Gilaburu meyvesi, özellikle böbrek taşı olan hastalar ile tansiyon ve şeker hastalarınca oldukça rağbet görüyor.
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Suyunun litresi 25 lira: Yılda ortalama 30 ton üretimi yapılan gilaburu meyvesinin kilosu 7 liradan gilaburu meyvesinin suyunun litresi ise 25 liradan satışa sunuluyor.
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