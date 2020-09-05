Kendi yatağımda aldatıldım demişti! Ufuk Bayraktar ile paylaştığı fotoğraf olay oldu
Sosyal medya hesabından "Kendi yatağımda aldatıldım" diye isyan eden Merve Bayraktar'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf olay oldu.
Yılın ihanet bombasını oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar patlatmıştı. Çocuklarının babası Ufuk Bayraktar'ın kendisini genç bir kızla aldattığını söyleyen Merve Bayraktar mesajları bir bir ifşa etmişti.
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Eşini kendi evinde kendi yatağında genç kızla defalarca aldattığını ve mesajlarını gördüğünü söyleyen Merve Bayraktar olay yaratan mesajları ifşa etmişti.
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Merve Bayraktari eşinin samimi mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştığı zaman Ufuk Bayraktar'ın yanıtı şaşırtmıştı.
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Ufuk Bayraktar, eşine attığı mesajlarda "eşeklik yaptım, affet" demişti.
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