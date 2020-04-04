Kendi maskeni kendin yap evde maske nasıl yapılır?
İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. İnsanlar koronavirüsten korunmak için maske takıp bolca kolonya kullanmaya ve kişisel hijyene dikkat ediyor. On binlerce vatandaş ''Maske nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki maske nasıl yapılır?
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizi de etkisi altına alan Corona virüsü salgını için vatandaşlar önlem almaya devam ediyor. Sokağa maskesiz çıkmanın yasaklanmasıyla birlikte evde nasıl maske yapabileceğini araştıran vatandaşlar virüsten korunmak için maskeyi hangi malzemelerle yapabileceğini merak ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak.'' açıklamasını yapmasının ardından sosyal medyada dolaşan ev yapımı maske merak uyandırdı.Peki, evdeki malzemelerle tıbbi yüz maskesi nasıl yapılır? İşte evde maske yapımı ve maske kullanımı hakkında merak edilenler…
Evde maske nasıl yapılır?
Kağıt havlu ile maske yapımı nasıl yapılır?
Yaprak olacak şekilde kağıt havlu parçasını alınız.
Kağıt havluyu bir ters bir düz olacak şekilde katlayınız.