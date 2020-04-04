Kendi maskeni kendin yap evde maske nasıl yapılır?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizi de etkisi altına alan Corona virüsü salgını için vatandaşlar önlem almaya devam ediyor. Sokağa maskesiz çıkmanın yasaklanmasıyla birlikte evde nasıl maske yapabileceğini araştıran vatandaşlar virüsten korunmak için maskeyi hangi malzemelerle yapabileceğini merak ediyor.