Kendi markasını kuran Cansu Tosun mutlu evliliğin sırrını açıkladı!
Son olarak 'Mehmetçik Kut'ül Amare' adlı dizide rol alan Cansu Tosun modaya el atarak, iç çamaşırı markası yarattı. Lansmanını önceki gün Emirgan'da özel bir davetle gerçekleştiren Tosun'un markasının reklam filminin yönetmenliğini eşi Erkan Kolçak Köstendil gerçekleştirdi. Marsel adında oğulları olan çiftten çok özel açıklamalar geldi. Tosun mutlu evliliğin sırrını açıklayarak "Bol kavga" dedi....
Son olarak 'Mehmetçik Kut'ül Amare' adlı dizide rol alan Cansu Tosun yeni markasının lansmanını önceki gün Emirgan'da özel bir davetle gerçekleştirdi. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan, Marsel adında oğulları olan ikili gecede samimi açıklamalarda bulundu. Tosun "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusuna "Bol kavga" diyerek cevap verdi. O cevap sosyal medyayı ikiye böldü. İşte haberin tüm detayları...
Şimdilerde modaya el atan ünlü oyuncu Cansu Tosun, yeni markasının lansmanını önceki gün Emirgan'da gerçekleştirdi. Tosun'u bu önemli gününde eşi Erkan Kolçak Köstendil de yalnız bırakmadı. Sanat camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen çift gecede samimi açıklamalarda bulundu. Cansu Tosun, "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyayı ikiye böldü!
Ünlü oyuncu Cansu Tosun, modaya el attı ve bir iç çamaşırı markası yarattı. Tosun, önceki gün de Emirgan'da markasının lansmanını gerçekleştirdi.
Tosun davete, markanın reklam filmini yöneten eşi Erkan Kolçak Köstendil'le katıldı.