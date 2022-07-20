Kendi markasını kuran Cansu Tosun mutlu evliliğin sırrını açıkladı!

Son olarak 'Mehmetçik Kut'ül Amare' adlı dizide rol alan Cansu Tosun yeni markasının lansmanını önceki gün Emirgan'da özel bir davetle gerçekleştirdi. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan, Marsel adında oğulları olan ikili gecede samimi açıklamalarda bulundu. Tosun "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusuna "Bol kavga" diyerek cevap verdi. O cevap sosyal medyayı ikiye böldü. İşte haberin tüm detayları...