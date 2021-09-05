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Kendi kızı dahil birçok çocuğu istismar eden arkadaşını öldürdü! Kahraman ilan edildi

Kendi kızı dahil birçok çocuğu istismar eden arkadaşını öldürdü! Kahraman ilan edildi

RUSYA'da kızı dahil birçok çocuğu istismar ettiğini öğrendiği arkadaşını öldüren babaya halk sahip çıktı. O baba 'kahraman' ilan edildi...

Kendi kızı dahil birçok çocuğu istismar eden arkadaşını öldürdü! Kahraman ilan edildi

Rusya’da kendi kızını ve başka çocukları istismar eden arkadaşını öldüren Vyacheslav M.’nin (34) ceza almaması için kampanya başlatıldı.

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Kendi kızı dahil birçok çocuğu istismar eden arkadaşını öldürdü! Kahraman ilan edildi

Buna göre Vyacheslav M., arkadaşı Oleg Sviridov (32) ile bir akşam içki içerken telefonundaki çocuk istismarı görüntülerine rastladı.

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Kendi kızı dahil birçok çocuğu istismar eden arkadaşını öldürdü! Kahraman ilan edildi

Görüntüler arasında Vyacheslav M.’nin sekiz yaşındaki kızı da vardı. Sviridov, çılgına dönen Vyacheslav M.’nin elinden kaçtı.

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Kendi kızı dahil birçok çocuğu istismar eden arkadaşını öldürdü! Kahraman ilan edildi

Vyacheslav M. durumu polise bildirdi. Ama polisin Sviridov’u bulmasını beklemeden onu buldu.

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