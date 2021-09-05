Kendi kızı dahil birçok çocuğu istismar eden arkadaşını öldürdü! Kahraman ilan edildi
RUSYA'da kızı dahil birçok çocuğu istismar ettiğini öğrendiği arkadaşını öldüren babaya halk sahip çıktı. O baba 'kahraman' ilan edildi...
Rusya’da kendi kızını ve başka çocukları istismar eden arkadaşını öldüren Vyacheslav M.’nin (34) ceza almaması için kampanya başlatıldı.
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Buna göre Vyacheslav M., arkadaşı Oleg Sviridov (32) ile bir akşam içki içerken telefonundaki çocuk istismarı görüntülerine rastladı.
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Görüntüler arasında Vyacheslav M.’nin sekiz yaşındaki kızı da vardı. Sviridov, çılgına dönen Vyacheslav M.’nin elinden kaçtı.
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Vyacheslav M. durumu polise bildirdi. Ama polisin Sviridov’u bulmasını beklemeden onu buldu.
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