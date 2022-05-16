Kendi etti kendi buldu!..

Galatasaray Başkanı Burak Elmas bir takım açıklamalar yapmış..

Aday olmayacağını açıklamış!..

Çok iyi yapmış!..

Zaten o kongreden yüzünün akı ile çıkma şansı sıfırdı!..

Demiş ki;

"Fatih Terim'i gönderdiğime pişman değilim, benim için doğru bir karardı. Ama o bizim ibra edilmememiz için çalışmış"

Burak Bey cümle alem biliyor!..

Fatih Terim'in camiadaki etkinliğini, gücünü kullanarak seçimi kazanan siz değil miydiniz!..

O gün Fatih Terim bir başka adayı desteklese kazanma şansınız var mıydı?

Sonra…

Fatih Terim’in arkasından her türlü film çevirmeye başladınız!

En sonunda da en zayıf anı diye hesap ederek sırtından bıçakladınız!

Kimlerle iş birliği yaptığınızı azmettirici olanlarıda tarih yazacaktır!..

*

Peki ne oldu?

Kendinizi bitirdiniz..

Şimdi çıkmışsın önce bir güzelleme yapma yüzsüzlüğünün ardından "Fatih hoca İbra edilmemiz için çalıştı" diyorsunuz.

Burak Bey!..

Sizde biliyorsunuz ki öyle bir girişimi olsaydı Fatih Terim aslanlar gibi o kongreye gelir yüzünüze her şeyi söyler o kongrede nefes dahi alamazdınız!

Kimin yüzüne söylemedi ki…

Hala Fatih Terim’i tanımadınız!..

Futbolculuğunda olduğu gibi Teknik adamlığında da hep omurgalı olmuş bir büyük değeri konuşuyoruz…

Tanıyan herkes nasıl bir karakter olduğunu iyi bilir!..

Eğilmez…

Bükülmez…

Biat etmez!..

Ayrıca hadi ibra edilmemeniz için çalışmış olsa da hakkı!

İHANETİNİZ YANINIZA KAR MI KALACAKTI!

Hala anlamadınız Fatih Terim Galatasaray camiası ve taraftarı için bir Teknik Direktörden çok daha fazlası!..

Bunu nasıl atladınız!

*

Burak Elmas diyor ki$

" Fatih Terim döneminde sanki iki ayrı kulüp gibiydik”.

Pes vallahi!..

Bir Galatasaray Başkanının içine düştüğü acze bakın..

Bunları 4 ay önce neden söylemedin?

Fatih Terim ile yeni mi çalıştın!..

Florya’nın ayrı olduğunu bilerek gelmedin mi?

Sen Faruk Başkan’ın yanında yetişirken de böyle değil miydi?

Fatih Terim'e teslim olan sen değil miydin?

Yoksa;

O çok sevdiğin Işıtan Gün'ü içeri sokamadığınız , menfaat sağlayamadığı için mi 4 ay sonra aklınıza geldi iki ayrı kulüp mesajınız!..

Yoksa;

Terim'in olduğu yerde başkancılık rolü oynayamadığınız için mi?

Burak Bey ne yazık ki Terim’e ihanet ederken kendini de yaktın Galatasaray’ ıda…

*

Öte yandan sosyal medyada trol hesapları bire bir takip eden bir Galatasaray Başkanına da ilk kez şahit olduk…

Tutturmuş trol hesaplar!..

Yani Fatih Terim’e sahip çıkan hesaplardan bahsediyor!..

Neymiş efendim kendisine eleştirenleri mahkemeye verecekmiş!..

Burak Bey…

Peki bunun içinde yakın çevrenizin trol hesapları var mı?

Hani Fatih Terim’e sürekli hakaret eden, itibar suikastı yapan hesaplar!

Ya mahkemede bunlarda ortaya serilirse ne olacak?

*

Diyeceğim şu ki…

Burak Bey..

Çok büyük umutlarla geldiniz!..

Fatih Terim gibi dev bir kalkanı zırh edindiniz!.

Ama O zırhı kaldırıp attınız!..

Ve bütün oklar size saplandı!..

Kuşkusuz böyle bitmemeliydi!..

Ama siz istediniz!..

10 Ocak 2022 günü başkanlığınız bitti!..

Size Galatasaraylılık dersi verecek kadar Galatasaraylı olan, bir zamanlar yanında resim çektirmekten büyük mutluluk duyduğun, yanında görünmeyi güç saydığın, “İmparator” dediğin, kulübün efsanesi, kulübün müzesindeki kupaların 3’de birinin altında imzası olan, 3 yıllık proje yapıp 6 ay sabretmeyip arkasından hançerlediğin Fatih Terim kararınla kendi sonunu hazırladın!..

Bir gün nerede hata yaptığını mutlaka itiraf edeceksindir!..

Kendine de Galatasaray’a da yazık ettin!..

Tuzak kurdunuz…

En zayıf anı diye hesap ederek görevine son verdiniz!..

Peki ne oldu?

Sizin bir hesabınız varsa Allah’ında bir hesabı var!..

Bu dünya da eden bulur demişler!..

Sizde kendiniz ettiniz kendiniz buldunuz Burak Bey!..