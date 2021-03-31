Kendall Jenner'ın sapık korkusu! Önce beni sonra kendisini öldürecek diyerek yardım istedi
25 yaşındaki Amerikalı top model Kendall Jenner, kendisini ölümle tehdit eden bir kişinin önce onu, sonra da kendisini öldürme planı olduğunu söyleyip polisten koruma talebinde bulundu.
Podyumların aranan mankenlerinden Kendall Jenner, ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle polis koruması altına girdi. 24 yaşındaki Jenner, Malik Bowker adlı kişinin kendisini vurmakla tehdit ettiğini öne sürerek, mahkemenin kendisi için geçici bir uzaklaştırma emri vermesini sağladı.
TMZ'de yer alan habere göre; Kendall Jenner, Los Angeles Emniyet Müdürlüğü’ne Bowker'ın planını da anlattı. Jenner, Bowker'ın onu ve ardından kendisini vurmak için ruhsatsız bir ateşli silah almayı planladığını ifade etti.
Belgelere göre; ünlü model, polise, Bowker'ın bir hastanenin psikiyatri servisinde geçici olarak gözetim altına tutulduğunu ancak yakında bırakılabileceğini de sözlerine ekledi.
Bu tehditler nedeniyle artık Kendall Jenner'ın evini 7/24 izleyen devasa bir silahlı güvenlik ekibi bulunuyor. Ayrıca mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararına göre Bowker, mankene, en az 100 metre uzakta durmak zorunda.