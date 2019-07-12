Kendall Jenner Mikonos'ta arkadaşlarıyla tatilde! Jenner'ın Mikonos stili ise efsane

Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yapan Kendall Jenner, gündüz bir hız teknesinde arkadaşlarıyla sohbet ederken görüntülendi. Eski basketbolcu sevgilisi Ben Simmons'tan ayrılarak yeni sevgilisini de NBA'den seçen Jenner'ın telefonu elinden düşürmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.