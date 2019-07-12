Kendall Jenner Mikonos'ta arkadaşlarıyla tatilde! Jenner'ın Mikonos stili ise efsane
Son olarak yeni basketbolcu sevgilisi Kyle Kuzma ile adından söz ettiren Kendall Jenner, Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Jenner'ın Mikonos stili ise çok konuşuluyor.
Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yapan Kendall Jenner, gündüz bir hız teknesinde arkadaşlarıyla sohbet ederken görüntülendi. Eski basketbolcu sevgilisi Ben Simmons'tan ayrılarak yeni sevgilisini de NBA'den seçen Jenner'ın telefonu elinden düşürmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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Hız teknesinde telefonlarıyla sürekli birbirlerinin fotoğraflarını çeken Kendall Jenner ve arkadaşları, görüntülendiklerini fark edince objektiflere de poz vermekten çekinmedi.
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Akşam saatlerinde ise ünlü manken, kız arkadaşlarıyla gece kulübüne giderek sabaha kadar eğlendi.
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23 yaşındaki Jenner, vücudunu saran ve hatlarını ortaya çıkaran alev rengi mini elbise tercih etti.
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