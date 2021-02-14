Kendall Jenner kırmızı iç çamaşırlıyla poz verdi! Beğeni yağdı
Sosyal medya hesabından kırmızı iç çamaşırıyla pozlarını paylaşan Kendall Jenner Instagram'da olay oldu.
Kendall Jenner, reality show yıldızı ablası Kim Kardashian'a ait giyim markasının 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel koleksiyonunun tanıtımını yaptı. Kusursuz fiziği ile dikkat çeken Kendall bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Uzun zamandır moda çekimi için bir araya gelmeyen Kendall Jenner ve Kylie Jenner'ın, ablaları Kim Kardashian için modellik yapması dikkat çekti.
Dünyanın en popüler modellerinden biri olarak gösterilen Kendall, iddialı pozlarını 151 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Kırmızı iç çamaşırıyla objektif karşısına geçen 25 yaşındaki güzel, takipçilerinden 10 milyonun üzerinde beğeni almayı başarırken, sosyal medyada gündem oldu.