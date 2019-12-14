Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef'ten ilk görüntüler geldi bakın ne zaman başlıyor
Kenan İmirzalıoğlu, Melisa Sözen ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde olduğu Alef dizisinden ilk görüntüler geldi.
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da dijital dizi akımına uyum sağladı. Bozkır, Bartu Ben ve 7Yüz gibi pek çok sevilen yapımı diziseverlerle buluşturan dijital platform BluTV ile 'The Walking Dead', 'American Horror Story' ve 'The Simpsons' gibi tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi ve animasyonların kanalı FX, yepyeni bir yapım için güçlerini birleştirdi.
May Prodüksiyon'un yapımcılığını üstlendiği, Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı ve ödüllü yönetmen Emin Alper'in yöneteceği 'Alef', diziseverleri mistik bir polisiye bilmeceyi çözmeye davet edecek.
Büyük bir merakla beklenen dizi Alef, 2020 yılında seyredilebilecek, senaryosunu Emre Kayış'ın kaleme aldığı dizinin başrol oyuncuları geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimleri için buluştu.
Alef dizisinin konusu: Sekiz bölümlük sıra dışı polisiye dizi, İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.