Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef'ten ilk görüntüler geldi bakın ne zaman başlıyor

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da dijital dizi akımına uyum sağladı. Bozkır, Bartu Ben ve 7Yüz gibi pek çok sevilen yapımı diziseverlerle buluşturan dijital platform BluTV ile 'The Walking Dead', 'American Horror Story' ve 'The Simpsons' gibi tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi ve animasyonların kanalı FX, yepyeni bir yapım için güçlerini birleştirdi.