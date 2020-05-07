Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal 4 aylık hamile! Cinsiyeti de belli
ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal hamile iddiası gündeme bomba gibi düştü. Üstelik bebeğin cinsiyetinin de belli olduğu iddia edildi.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmiş, ikili magazin gündeminin gözde çifti haline gelmişti. Mutlu birliktelikleri ile herkese örnek olan çiftten uzun zamandan beri beklenen müjdeli haber geldi.
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Herkes Sinem Kobal'dan ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan bir bebek haberi bekliyordu ikili henüz doğrulamasa da Kobal'ın 4,5 aylık hamile olduğu iddia edildi. Üstelik iddialara göre ikilinin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.
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Kanal D'nin magazin programı 2. Sayfa'ya göre, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bir kız bebek bekliyor.
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Öte yandan Sinem Kobal'ın hamilelik haberleri daha önce de çıkmış fakat Kobal, bu iddiayı yalanlamıştı.
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