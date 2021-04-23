2016 yılında hayatını Sinem Kobal ile birleştiren Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz ekim ayında ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı. Artık bir kız babası olan İmirzalıoğlu, bir süre televizyon ekranlarından ayrıldı. Kızıyla vakit geçiren ünlü ismin geri dönmek vakti ise geldi.