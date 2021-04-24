BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27

Kenan İmirzalıoğlu yeniden ekranlara dönüyor müjdeli haber geldi

Kenan İmirzalıoğlu yeniden ekranlara dönüyor müjdeli haber geldi

Ekranların sevilen ismi Kenan İmirzalıoğlu'nun yeniden ekranlara döneceği haberi hayranlarını epey sevindirdi.

Kenan İmirzalıoğlu yeniden ekranlara dönüyor müjdeli haber geldi

2016 yılında hayatını Sinem Kobal ile birleştiren Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz ekim ayında ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı. Artık bir kız babası olan İmirzalıoğlu, bir süre televizyon ekranlarından ayrıldı. Kızıyla vakit geçiren ünlü ismin geri dönmek vakti ise geldi.

113
Kenan İmirzalıoğlu yeniden ekranlara dönüyor müjdeli haber geldi

ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan ve son olarak BluTV'de yayımlanan Alef dizisinde rol alan İmirzalıoğlu, yeniden ATV ekranlarında yer alacak.

213
Kenan İmirzalıoğlu yeniden ekranlara dönüyor müjdeli haber geldi

Cumartesi akşamları sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yerini ATV'nin yeni başlayan dizisi Kardeşlerim almıştı. 

313
Kenan İmirzalıoğlu yeniden ekranlara dönüyor müjdeli haber geldi

 'Kardeşlerim' dizisinin başlamasıyla da Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yayınına ara verilmişti. 

413