Kenan İmirzalıoğlu yeniden ekranlara dönüyor müjdeli haber geldi
Ekranların sevilen ismi Kenan İmirzalıoğlu'nun yeniden ekranlara döneceği haberi hayranlarını epey sevindirdi.
2016 yılında hayatını Sinem Kobal ile birleştiren Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz ekim ayında ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı. Artık bir kız babası olan İmirzalıoğlu, bir süre televizyon ekranlarından ayrıldı. Kızıyla vakit geçiren ünlü ismin geri dönmek vakti ise geldi.
ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan ve son olarak BluTV'de yayımlanan Alef dizisinde rol alan İmirzalıoğlu, yeniden ATV ekranlarında yer alacak.
Cumartesi akşamları sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yerini ATV'nin yeni başlayan dizisi Kardeşlerim almıştı.
'Kardeşlerim' dizisinin başlamasıyla da Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yayınına ara verilmişti.