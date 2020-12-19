Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebeklerinin 40'ı çıktı bakın ne yaptılar
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebekleri Lavin'in 40'ı çıktı. Ünlü çift, hemen ardından yaptıklarıyla takdir topladı.
ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunuculuk yapan Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal ile kızları Alin'in 40'ı çıkınca ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için kolları sıvadı.
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, birçok aileye erzak dağıtımı yapıp Türkiye'nin dört bir yanındaki miniklere de kırtasiye ve kışlık giysi yardımında bulundu.
İkilinin, yardıma muhtaç ailelerin bulunması için de iki kişilik bir ekip kurduğu öğrenildi. Sinem Kobal ve İmirzalıoğlu, bugüne kadar birçok kişiye yardım eli uzatmıştı.
Öte yandan Taksim'de özel bir hastaneden geçen ay doğum yapan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile hastane çıkışı görüntülenmişti.