Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ın hamileliğini anlattı isim düşünüyorlar
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebek müjdesi herkesi sevindirdi. İmirzalıoğlu, eşi Kobal'ın hamileliğine dair merak edilenleri anlattı.
2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bebek müjdesi geçtiğimiz hafta basına sızdı. Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ve ünlü çiftin kız bebek bekledikleri öğrenildi.
111
Müjdeli haberin basına sızmasının ardından ise ikiliden Kenan İmirzalıoğlu ilk kez açıklama yaptı. Emirgan'da görüntülenen İmirzalıoğlu, şunları anlattı:
211
"Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin. Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor.''
311
''İnşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız. Hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem'in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz."
411