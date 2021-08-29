Kenan İmirzalıoğlu sessizliğini bozup açıklama yaptı! TRT1'in dizisinde rol alacak mı?

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasını sunan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz aylarda ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı. Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan ve bunu bir bebekle taçlandıran İmirzalıoğlu, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınıyor.