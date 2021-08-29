Kenan İmirzalıoğlu sessizliğini bozup açıklama yaptı! TRT1'in dizisinde rol alacak mı?
Son olarak Alef ve Mehmet: Bir Cihan Fatihi dizileriyle ekrana gelen Kenan İmirzalıoğlu hayranlarını son açıklamasıyla üzdü.
ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasını sunan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz aylarda ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı. Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan ve bunu bir bebekle taçlandıran İmirzalıoğlu, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınıyor.
Sadece işiyle anılmak isteyen İmirzalıoğlu, yeniden dizi setlerine dönmeye hazırlandığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
En son Kanal D ekranlarında yayınlanan ancak istediği başarıyı yakalayamayan Mehmet: Bir Cihan Fatihi dizisinde boy gösteren oyuncunun, TRT'ye transfer olduğu öne sürülmüştü.
TRT 1’de yeni sezonda ekrana gelecek olan Mahsusa Trablus dizisinde İmirzalıoğlu'nun, 'Kuşçubaşı Eşref' karakterine hayat vereceği iddia edilmişti.