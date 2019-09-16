Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu oldu
Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılan Murat Yıldırım'ın yerine ünlü aktör Kenan İmirzalıoğlu geldi.
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu yapan Murat Yıldırım, sunuculuktan ziyade oyunculuk yapmak istediğini söyleyerek yarışmadan ayrıldığını duyurmuştu. Yıldırım'ın bu kararı üzerine yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu ki yeni sunucunun kim olacağı belli oldu.
Onur Akay'ın iddiasına göre Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu... Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster programında sunucu olarak görev alacağını belirten Onur Akay, yarışma programının provalarının da başladığını söyledi.
Murat Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum. Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm ATV yönetimine ve milyoner ekibime teşekkür ederim. Şimdi Ramo" ifadelerini kullanmıştı.
Peki, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu kimdir?
Kenan İmirzalıoğlu (d. 18 Haziran 1974, Bala), Türk oyuncu ve eski modeldir. Aslen Türkmen'dir.12 yaşına kadar köyde yaşadı. Soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı Aşiretine dayanan İmirzalıoğu, orta ve lise öğrenimini Ankara’da teyzesinin yanında tamamladı. Yüksek öğrenimini ise İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamladı