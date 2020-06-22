Kenan İmirzalıoğlu doğacak kızı için planları hazırladı Sinem Kobal'ın görevi belli

Sinem Kobal ile 4 yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz ay Kobal'ın hamile olduğu haberi, magazin gündemine bomba gibi düştü. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına kavuşmak içinse gün sayıyor.