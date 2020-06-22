Kenan İmirzalıoğlu doğacak kızı için planları hazırladı Sinem Kobal'ın görevi belli
Baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün 46 yaşına bastı. Sinem Kobal'ın hamileliği hakında açıklamaları olay oldu.
Sinem Kobal ile 4 yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz ay Kobal'ın hamile olduğu haberi, magazin gündemine bomba gibi düştü. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına kavuşmak içinse gün sayıyor.
Son olarak Kenan İmirzalıoğlu, 46. yaşını kutladı. ATV ekranlarının yüzü olan ve Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programının sunucusu İmirzalıoğlu'na programın Yenibosna'daki stüdyosunda, İmirzalıoğlu için sürpriz kutlama yapıldı.
İmirzalıoğlu, ATV yöneticileri ile yapım ekibinin sürprizi karşısında çok mutlu oldu. İmirzalıoğlu, "Yıllarca çok beğenerek takip ettiğim programın sunuculuğunu yapmak benim için onur" dedi.
Baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, "Allah nasip ederse ben de seneye Babalar Günü'nü kutlayacağım. Ben kızım ne isterse yerine getireceğim, terbiye kısmı eşim Sinem'de olacak" dedi.