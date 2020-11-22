Kenan İmirzalığu gözyaşlarını tutamadı! Milyoner'de herkesi ağlatan yarışmacı Serdar Mete
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner olmak İster'de yarışmacı Serdar Mete'nin hayat hikayesi duyanları üzdü.
ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar yaşandı. Bu haftaki programda yarışmaya katılan Serdar Mete'nin başından geçen talihsiz olay herkesi derinden etkiledi.
1980 doğumlu olan Serdar Mete yarışmaya Kocaeli'nden katıldı. Aslen Adanalı olan yarışmacı Kocaeli Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümü mezunu.
34 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu hafızasını kaybeden ve şu anda sadece kazadan sonraki 6 yılını hatırlayan yarışmacının hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi.
Evli ve 2 çocuk babası olan yarışmacı "Kazadan sonra kimseyi hatırlamadım. Çocuğumu getirdiler oğlum beni görür görmez üzerime atladı ama 'bu çocuğu götürün tanımıyorum' dedim" şeklinde konuştu.