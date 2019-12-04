Kenan Doğulu'dan olay Beren Saat itirafı!

Kenan Doğulu, sorunu nasıl aştıklarını soran bir arkadaşına şunları söyledi:

"Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu. Beren ile tanıştıktan sonra bu korkuyu hiç yenemedim, yenmek de istemiyorum. Çünkü bu ilişkiyi daha güzel hale getiriyor."