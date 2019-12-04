Kenan Doğulu'dan olay Beren Saat itirafı!
Beren Saat ve Kenan Doğulu evliliklerindeki krizi atlattı , beraber tatile çıktı. Doğulu'dan çarpıcı bir itiraf geldi.
Uzun bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar gezinen, birbirlerine ihanet ettikleri iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu, kötü günleri atlattı. Geçtiğimiz haftalarda sarmaş dolaş görüntülenen çift, hayranlarını sevindirmişti ki Doğulu'nun itirafı havalara uçurdu.
2014 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çiftin, kötü günlerin ardından aşk tazelemek için Los Angeles'taki evlerine gittiği iddia edildi.
Hayranlarını sevindiren bu gelişmelerin ardından ise ortaya çıkan Kenan Doğulu'nun Beren Saat itirafı, olay oldu.
Kenan Doğulu, sorunu nasıl aştıklarını soran bir arkadaşına şunları söyledi:
"Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu. Beren ile tanıştıktan sonra bu korkuyu hiç yenemedim, yenmek de istemiyorum. Çünkü bu ilişkiyi daha güzel hale getiriyor."