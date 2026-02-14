Kenan Doğulu'dan eşine destek! Zorlu PSM'de sahnesinde yer verdi...
Beren Saat geçtiğimiz günlerde çıkardığı şarkısı ile müzik piyasasına giriş yapmıştı. Kenan Doğulu eşine bu alanda ilk desteği verdi. Önceki akşam Zorlu PSM’de sahne alan Doğulu yaptığı hareket ile hayranlarını sevindirdi.
Haftalar öncesinden biletleri tükenen konserde Doğulu, farklı dönemlerinden sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçının performansı dinleyicilerden alkış aldı.
Doğulu, Beren Saat’i sahnesine davet ederek eşinin ilk şarkısı ‘CapitaliZoo’yu şu sözlerle destekledi:
“Beren çok heyecanlı. Şarkısı bugün çıktı ve çok mutlu. Ona alkış istiyorum.” Sanatçı, ardından eşini öptü ve Beren Saat’in yeni şarkısına yönlendiren QR kodunu LED ekranlardan yayınladı.
Doğulu konseri ‘Aşk Oyunu’nun ardından İlhan Şeşen’i anarak seslendirdiği ‘Ellerimde Çiçekler’ ile bitirdi.