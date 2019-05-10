Kenan Doğulu'dan 'boşanma' açıklamasının ardından Beren Saat'ten olay hamle!

İnsanları negatif haberlerle bu kadar üzmeyin. İnsanları ilgilendiren bir şey olursa söyleriz. Beren sette ve çok yoğun. Yaptığınız her negatif haber istese de istemese de eşimizi dostumuzu üzüyor. Telefonlarımız susmuyor. İyiyiz, bir sorun yok, keyfimiz yerinde."