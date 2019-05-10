Kenan Doğulu'dan 'boşanma' açıklamasının ardından Beren Saat'ten olay hamle!
2014 Yılında birlikteliklerini nikah masasına taşıyan ünlü çift Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun ayrılacaklarına dair haberler hızla yayılmıştı ki Kenan Doğulu'dan ayrılık haberlerine dair açıklama geldi. Doğulu'nun açıklamasının ardından Beren Saat'in paylaşımı ise kafaları karıştırdı.
Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun 5 yıllık evliliklerini bitirerek, boşanacakları sıkça gündeme gelir oldu. Beren Saat'in sosyal medya hesabından Kenan Doğulu ile fotoğraflarını silmesi de ayrılık iddialarını güçlendirdi. Bugüne kadar çıkan haberlere karşı hep yanıtsız kalan Doğulu ise sonunda suskunluğunu bozdu.
Kenan Doğulu, katılacağı 'Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri' töreni öncesinde gazetecilere şu açıklamayı yaptı: ''Üçüncü şahısları ilgilendiren bir mevzu olduğunda bunu anons ederiz. Endişelenen insanları haklı görüyorum, önlerinde sevgi ve saygıyla eğiliyorum.
İnsanları negatif haberlerle bu kadar üzmeyin. İnsanları ilgilendiren bir şey olursa söyleriz. Beren sette ve çok yoğun. Yaptığınız her negatif haber istese de istemese de eşimizi dostumuzu üzüyor. Telefonlarımız susmuyor. İyiyiz, bir sorun yok, keyfimiz yerinde."
Kenan Doğulu'nun bu açıklamasının ardından Beren Saat'in sosyal medya hesabından eski sevgilisi ile olduğu fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşması ise yine kafaları karıştırdı.