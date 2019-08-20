Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e ikinci mesaj! Beren yine gelmeyince mesaj yolladı

Muğla'da sahne aldığı sırada Kenan Doğulu'yu izlemeye gelen Beren Saat'in annesi Ayla Saat ve anneannesi Habibe Dikmen'e Saat için yazdığı 'Yosun' şarkısında kalp işareti yollayarak mesaj gönderen Doğulu, Bodrum konserinde de eşine mesaj yollamadan duramadı.