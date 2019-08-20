Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e ikinci mesaj! Beren yine gelmeyince mesaj yolladı
BODRUM Antik Tiyatro Sahnesi'nde konser veren Kenan Doğulu'yu dinleyenler arasında eşi Beren Saat yine yoktu. Ama Doğulu, ayrılacağı söylentilerine inat Beren için mesaj yollamayı yine ihmal etmedi.
Magazin gündeminde uzun zamandır ayrılacakları konuşulan haklarında çeşitli şaşırtıcı iddialar ortaya çıkan çift Kenan Doğulu ve Beren Saat'in evlilikleri hala sürerken Bodrum'da sahne alan Doğulu'dan Beren Saat'e ikinci bir mesaj geldi.
Muğla'da sahne aldığı sırada Kenan Doğulu'yu izlemeye gelen Beren Saat'in annesi Ayla Saat ve anneannesi Habibe Dikmen'e Saat için yazdığı 'Yosun' şarkısında kalp işareti yollayarak mesaj gönderen Doğulu, Bodrum konserinde de eşine mesaj yollamadan duramadı.
Bodrum'da sahne performansı boyunca bir an olsun yerinde durmayan şarkıcı, “Bu gece çılgınlar gibi eğlenip evimize mutlu dönelim istiyorum” sözleriyle dikkat çekti.
Doğulu'nun neredeyse her konserine gelen, yalnız bırakmayan annesi Serpil Doğulu'nun da orada olmasının yanı sıra gözler Beren Saat'i aradı fakat Saat, yine Doğulu'nun konserine gelmedi.