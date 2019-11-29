Kenan Doğulu'dan aylar sonra Beren Saat paylaşımı hayranlarını sevindirdi
Uzun bir süre evliliklerinde kriz yaşayan Beren Saat ve Kenan Doğulu ikilisi, krizi aştı. Doğulu, aylar sonra Beren Saat paylaşımı yaptı.
5 yıllık evliliklerinde uzun bir süredir kara bulutlar gezdiği iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin üzerindeki kara bulutlar dağılmaya başladı. Haklarında birçok kez çeşitli iddialar çıkan ünlü çift, barıştı, aylar sonra Doğulu'dan Beren Saat paylaşımı geldi.
Uzun bir süredir sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını paylaşmayan ikiliden bu kuralı bozan Kenan Doğulu oldu. Beren Saat'in Netflix'te başlayacak olan yeni dizisi Atiye için Doğulu, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımda bulundu.
Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in Netflix'te başlayacak olan yeni dizisi Atiye'nin fragmanını paylaşarak Saat'i paylaşımına etiketledi. Doğulu'nun bu paylaşımını gören hayranları ikili adına oldukça sevindi.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda evlerinin yakınlarında sarmaş dolaş bir şekilde görüntülenen ikilinin sevenleri bu fotoğrafla da mutlu olmuştu. Bir kafeden çıktıkları görünen çiftin önce markete uğrayıp oradan da evlerine geçtikleri öğrenilmişti.