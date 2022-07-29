Kenan Doğulu'dan 8. evlilik yıl dönümünde Beren Saat'e aşk dolu sözler!Romantik paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu
90'lardan sonra 2000'lere damga vuran şarkılarla gönüllere taht kuran Kenan Doğulu, Aşk-ı Memnu'daki başarılı performansıyla hafızalara kazınan oyuncu Beren Saat ile 2014 yılında evlenmişti. Çalkantılı bir dönemden geçen ünlü çift, ilişkilerine ikinci kez şans vermişti. Tekrar eski günlerine geri dönen ikiliden Kenan Doğulu, evlilik yıl dönümlerini romantik paylaşımla kutladı.
Sesiyle, yaptığı şarkılarla 90'lardan sonra 2000'lere damga vuran Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ile 2014 yılında dünya evine girmişti. Evliliklerinde sorun yaşayan, çalkantılı bir dönemden geçen ikili, ilişkilerine bir şans daha vermişti. Aralarındaki buzları eriten, yeniden aşka gelen ikiliden Kenan Doğulu 8.evlilik yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı. Eşine aşk dolu sözler yazan Doğulu'yu takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.
Ünlü oyuncu Beren Saat ve Kenan Doğulu, Los Angeles, Malibu'da 2014 yılında kumsalda gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştirmişti.
Evliliklerinde uzun süre sorunlar yaşayan ve aşklarına bir şans daha veren ikiliden Kenan Doğulu aşk dolu notuyla evlilik yıl dönümlerini kutladı.
"Evimin içinde ayağının sesi
Kulağımın dibinde nefesin
Avucumun içinde elinin teri