Kenan Doğulu'dan 8. evlilik yıl dönümünde Beren Saat'e aşk dolu sözler!Romantik paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu

Sesiyle, yaptığı şarkılarla 90'lardan sonra 2000'lere damga vuran Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ile 2014 yılında dünya evine girmişti. Evliliklerinde sorun yaşayan, çalkantılı bir dönemden geçen ikili, ilişkilerine bir şans daha vermişti. Aralarındaki buzları eriten, yeniden aşka gelen ikiliden Kenan Doğulu 8.evlilik yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı. Eşine aşk dolu sözler yazan Doğulu'yu takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.