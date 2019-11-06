Kenan Doğulu ve Beren Saat ilişkisinde son nokta! Sokak ortasında sarmaş dolaş
Evlilikleri adeta yılan hikayesine dönen Beren Saat ve Kenan Doğulu ikililisinin sokak ortasındaki son görüntüleri tüm iddiaları çürütecek cinsten.
2014 yılında hayatlarını birleştirmeye karar veren Kenan Doğulu ve Beren Saat hakkında aylardır ayrılacaklarına dair haberler çıkıyordu. Çiftin ayrılık kararının sebepleri olarak ise aldatma iddiaları olarak gösteriliyordu.
Son dönemde birlikte görüntü vermeyen ikili, ayrı ayrı görüntülenseler de muhabirlerin ilişkileri hakkındaki sorularına yanıt vermekten kaçıyorlardı. Ancak çift, aylar sonra ilk kez çok samimi bir şekilde görüntülendi.
Önceki gün evlerinin yakınlarında sarmaş dolaş bir şekilde görüntülenen ikilinin sevenleri bu fotoğrafla mutlu oldu. Bir kafeden çıktıkları görünen çiftin önce markete uğrayıp oradan da evlerine geçtikleri öğrenildi.
Aldatma iddiaları ortalığı sarsmıştı: Evliliği hakkında aylarca sessiz kalan Beren Saat'in Fransız DJ Maga ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Maga ile samimi şekilde görüntülendiğini kabul eden Beren Saat'in DJ ile arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.