Kenan Doğulu tatil dönüşü soluğu hastanede aldı! Beren Saat arayınca panik oldu
Beren Saat ile tatile çıkan Kenan Doğulu İstanbul'a döndüğü gibi hastaneye gitmesi akıllara 'koronavirüse mi yakalandı' sorusunu getirdi.
2014 yılında hayatını oyuncu Beren Saat ile birleştiren Kenan Doğulu'nun evlilikleri üzerinde gezen kara bulutlardan eser kalmadı. Doğulu - Saat çifti geçtiğimiz gün beraber tatil yapmışlardı.
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Çeşme tatilinden İstanbul'a dönüş yapan Kenan Doğulu soluğu hastanede aldı.
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46 yaşındaki yakışıklı şarkıcının koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı merak konusu oldu.
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Doğulu önceki gün Nişantaşı'nda özel bir hastaneden çıkarken maskeli olarak görüntülendi.
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