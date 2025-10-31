BIST 10.837
DOLAR 42,04
EURO 48,65
ALTIN 5.419,61

Kenan Doğulu konserinde şok! Öyle bir şey yaptı ki...

|
Kenan Doğulu konserinde şok! Öyle bir şey yaptı ki...

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun ayakkabısının bağcıkları konser esnasında açıldı. Konseri en ön sırada izleyen bir hayranının hareketi ilgi gördü. Ünlü şarkıcı düşmesin diye...

Kenan Doğulu konserinde şok! Öyle bir şey yaptı ki... - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun son konserinde sıra dışı ve samimi anlar yaşandı. 

16
Kenan Doğulu konserinde şok! Öyle bir şey yaptı ki... - Resim: 2

Sahnedeki performansı sırasında şarkıcının ayakkabısının bağcıklarının açıldığını fark eden ön sıradaki bir hayranı hemen harekete geçti.

26
Kenan Doğulu konserinde şok! Öyle bir şey yaptı ki... - Resim: 3

AYAKKABISININ BAĞCIKLARINI BAĞLADI

Doğulu'nun düşme tehlikesi yaşamaması için sahneye doğru uzanan hayran, şarkıcının bağcıklarını hızlıca bağladı. 

36
Kenan Doğulu konserinde şok! Öyle bir şey yaptı ki... - Resim: 4

Bu jest karşısında Kenan Doğulu, hayranına teşekkür ederek o anları ölümsüzleştirdi. 

46