Kenan Doğulu konserinde şok! Öyle bir şey yaptı ki...
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun ayakkabısının bağcıkları konser esnasında açıldı. Konseri en ön sırada izleyen bir hayranının hareketi ilgi gördü. Ünlü şarkıcı düşmesin diye...
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun son konserinde sıra dışı ve samimi anlar yaşandı.
Sahnedeki performansı sırasında şarkıcının ayakkabısının bağcıklarının açıldığını fark eden ön sıradaki bir hayranı hemen harekete geçti.
AYAKKABISININ BAĞCIKLARINI BAĞLADI
Doğulu'nun düşme tehlikesi yaşamaması için sahneye doğru uzanan hayran, şarkıcının bağcıklarını hızlıca bağladı.
Bu jest karşısında Kenan Doğulu, hayranına teşekkür ederek o anları ölümsüzleştirdi.
