Kenan Doğulu hiç kaçırmazdı ama! Bakın sebebi neymiş...
Kenan Doğulu, fanatik taraftarı olduğu Galatasaray maçlarında neden artık sık sık görünmediğini açıkladı.
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Doğulu, hiçbir maçını kaçırmadığı Galatasaray'ı karşılaşmalarda neden yalnız bıraktığını açıkladı.
Fanatik bir taraftar olan Kenan Doğulu, ıslık sesinden dolayı Galatasaray maçlarına gitmediğini söyledi:
“Her maça giderdim. Ben Antep maçına falan... Deplasmanlara giderdim."
"Bu son zamanlardaki bu protesto ıslığı var ya, o benim kulağımı bir keresinde çok ciddi zedeledi. Ondan sonra tıpalarla falan gitmeye başladım."
