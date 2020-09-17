Kenan Doğulu hastane çıkışı görüntülendi! Yaptığı açıklama şaşırttı
Tatil dönüşü sürekli hastane çıkışlarında gözüken Kenan Doğulu sağlık durumu ile ilgili kafalardaki soru işaretlerini giderdi.
2014 yılında hayatını oyuncu Beren Saat ile birleştiren Kenan Doğulu'nun evlilikleri üzerinde gezen kara bulutlardan eser kalmadı. Kenan Doğulu - Beren Saat çifti geçtiğimiz gün beraber tatil yapmışlardı.
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Çeşme tatilinden İstanbul'a dönüş yapan Kenan Doğulu soluğu hastanede almıştı.
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Bu hafta sürekli hastane çıkışı görüntülenen Kenan Doğulu, sağlık durumuyla ilgili soruları cevaplandırdı.
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Koronavirüs olduğu iddialarını yalanlayan Kenan Doğulu test sonuçlarını hastaneden aldı.
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